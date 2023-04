Mis juhtus? Venemaa nafta voolab mühinal läbi pesulariikide Euroopasse

Šveitsi leht Neue Zürcher Zeitung kirjutab, et Venemaa naftale mõeldud sanktsioonidest ei näi suurt kasu olevat. Nimelt näitavad Rahvusvahelise Energiaagentuuri andmed, et Venemaa naftaekspordi numbrid on kõrgeimal tasemel alates 2020. aasta aprillist saati. Sealjuures teenis Venemaa naftaärist ca 13 miljardit dollarit, mida on 40% vähem kui aasta varem.

Milles asi?

Sealjuures töötlevad need riigid Venemaa nafta ümber ja müüvad riikidesse, kes on kehtestanud Venemaa naftale hinnalae.

Juriidiliselt on kõik korrektne, sest kolmandates riikides ümbertöödeldud Venemaa nafta ei ole enam Venemaa nafta vaid India või Türgi nafta. NZZi andmetel transporditakse enam kui pool Venemaa naftat lääneriikide endi laevadega. Lisaks on Venemaa kokku ostnud kehvas seisus naftatankereid ning ehitanud seega oma varilaevastiku, millega naftaäri ajada.

Ka see on juriidiliselt korrektne senikaua kuni Venemaa naftabarreli hind jääb allapoole sanktsioonides kokkulepitud 60 dollari piiri. NZZ kirjutab, et Uralsi sordi hind on napilt allapoole seda piiri, kuid läbi Vaikse ookeani sadamate transporditava Espo sort on juba alates detsembrist kallim kui 60 dollarit.