Eelarvenõukogu: auku riigi rahakotis tuleb lappida

Eelarvenõukogu soovitab valitsusele seada 2024. aastaks eesmärgi, et eelarvepuudujääk ei ületa 3 protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP), teatas nõukogu.

Rahandusministeeriumi kevadprognoosi järgi moodustab Eesti valitsussektori eelarvepuudujääk nii sel kui ka järgmistel aastatel vähemalt 4 protsenti SKP-st, mis on varasemate hinnangutega võrreldes selgelt suurem.

Eelmisel sügisel koostatud prognoosiga võrreldes on halvenenud nii Eesti majanduse kui ka riigirahanduse väljavaade. Selleks aastaks on rahandusministeerium vähendanud majanduskasvu ja suurendanud hinnatõusu ootust. Eelarvenõukogu hinnangul on majanduslik ja geopoliitiline ebakindlus endiselt väga suur, mistõttu võivad prognoosivead osutuda tavapärasest suuremaks.