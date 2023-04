Euroopa gaasihoidlad on rekordiliselt täis, hind langes alla olulise piiri

Gaasi on voolanud hoidlatesse enam, kui nendest ammutatakse, juba paar nädalat. Aprilli alguses oli hooaja lõpuks täituvus alanenud 55 protsendini, kuid ka see oli kõrgeim tase alates 2011. aastast. Kui vaadata viimase viie aasta keskmist aprilli täituvust, siis on praegu Euroopa gaasivarud sellest ligi poole kõrgemad.

Euroopa suuremate gaasitarbijate hoidlad on täis keskmisest enamgi. Saksamaal on täituvus 65 protsenti ja Itaalias 61 protsenti. Meie piirkonda varustav Läti Inčukalnsi gaasihoilda on täidetud 36 protsendi ulatuses, kuid praegu on seal 8,6 teravatt-tunni jagu gaasi, mullu samal ajal oli tase vaid 7,5 TWh.

Euroopa eesmärk on saavutada gaasihoidlate täituvus vähemalt 90 protsendi ulatuses enne novembri algust. See on praeguste prognooside juures igati teostatav ülesanne.

Gaasihoidlate hea täituvus on seletatav peamiselt kahe asjaga. Lõppenud talv oli oodatust leebem ja seetõttu ei pidanud hoiustatud gaasi palju kasutama. Teiseks on EL-i riikidel õnnestunud oluliselt vähendada maagaasi tarbimist. Keskmine sääst oli 18 protsenti, kuid Soome ja Balti riikidel õnnestus gaasi kokku hoida tublisti enam.