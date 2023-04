JÄRELVAADATAV ⟩ Avatud kalasadamate päev 2023

Üle-eestilisel avatud kalasadamate päeval saab tutvuda sadamate ja kalandusega. Programmist võtab osa üle 20 kalasadama, kus saab maitsta kohalikku kalatoitu, osta kaluritelt värsket kala ning võtta osa kogupereüritusest. Kodulehel on näha kõikide osalevate sadamate programmid ja asukohad.

Üritused on tasuta.

Esindussadamas Leppneemes on tegevust tervele perele. Saab rokkida koos Kosmikutega, kohal on kalakokk Vladislav Koržets, Teeme Keemiat teadusteater ja kalateadlased. Saab osaleda õngeõppes, kalakoolitustes, erinevates töötubades, avatud on kohvik. Lastega mängib Saarmas Sauli.