Elektrilevi suurinvesteeringud lähevad kolme maakonda

«Aastal 2023 on planeeritud varustuskindluse tõstmiseks investeerida ligi 65 miljonit eurot, mille käigus ehitame 650 kilomeetrit ilmastikukindlat võrku ja uuendame/ehitame 90 alajaama. Teine pool lisandub siia tootjaliitumiste investeeringutest tehtavate võrgulaiendustöödest. Kõige mahukamad tööd ja investeeringud tehakse sel aastal Pärnu maakonnas suuruses 6 miljonit, Saaremaal 4 miljonit ja Harjumaal 6,6 miljonit. Ka liinikoridoride hooldus ja laiendamine on fookuses,» sõnas Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

«Omavahendistest oleme planeerinud investeerida võrguarendusse 2023. aastal 65 miljonit eurot, millest ligi 40 miljonit on praegu juba lepingutega kaetud ja 25 miljonit on planeerimises ning hangete ettevalmistamises. Lisaks oleme ka Euroopa Re-Power rahastuse ootel, et saaksime Eesti suursaartel planeeritud lisaarendused töösse panna,» selgitas Härm.

Härmi sõnul on võetud eesmärgiks järgmise viie aastaga võrku kiirendatud korras uuendada. Kui eelmise viie aasta jooksul investeeriti 480 miljonit eurot, siis järgmisel viiel aastal on eesmärk Eesti elektrivõrgu paremaks muutmiseks investeerida miljard eurot. See on kaks korda rohkem. «Kokku soovime järgmise viie aastaga uuendada 11 000 kilomeetrit elektrivõrku ja 3000 madalpinge alajaama ning 40 piirkondlikku kõrgepinge alajaama. See kõik maksabki miljard eurot,» lausus Härm.