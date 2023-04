Politsei võttis vahi alla kaheksa elektribörsi hinnaga manipuleerijat

Bloombergi andmetel vahistati kaheksa energiakauplemise ettevõtte töötajat, keda kahtlustatakse elektribörsi hindade manipuleerimises. Kinnipeetute hulka kuuluvad nii firma juhid kui ka töötajad.

Politsei andmetel kahtlustatakse inimesi hinnamanipulatsiooniga endale sadade miljonite Taani kroonide suuruse kasumi tekitamises. «Meil on tugev kahtlus, et need töötajad said hinnamanipulatsiooni kaudu illegaalset tulu,» teatas Taani politsei.

Milline elektribörs see täpsemalt on, Bloomberg ei maini, nimetades «Põhjamaist elektribörsi». Taanis on selliseks näiteks Nord Pool kui ka EPEX Spot. Tegelikult pole ka erilist vahet, millisel platvormil kahtlustuse saanud tegutsesid, sest elektrihinda arvutatakse börsideüleselt. Ehk isegi kui vahistatud ei tegutsenud Nord Pooli süsteemis, jõudsid nende tegevuse mõjud siiski Nord Poolil kuvatavatesse hindadesse.

Nord Pooli Baltimaade turu juht Ingrid Arus ütles, et kuna selle juhtumi kohta on väga vähe teada, siis ei oska Nord Pool seda kommenteerida. «Pole ka infot, kas need inimesed tegutsesid finanatsturul või siis päev-ette ja päevasisesel turul. On vaid teada, et nad tegutsesid Põhjamaade elektriturul. Pole ka teada ettevõtte nime ja kas see ettevõte on Nord Pooli liige või mõne teise Põhjamaades tegutseva börsi liige,» ütles Arus.

Eesti Energia ei soostunud juhtumit kommenteerima. «Õigem on, kui seda kommenteerib turu esindaja või turu üle järelvalvet teostav asutus. Meil toimiva turu eest vastutab Nord Pool ning järelevalvet turu toimimise üle teeb konkurentsiamet. Paslikum oleks ehk neilt kommentaari paluda. Eesti Energia on vaid üks turuosaline,» ütles Eesti Energia pressiesindaja Mattias Kaiv.

Napilt nädal tagasi sai Taani elektritootja süüdistuse börsikauplemises siseinfo põhjalt.