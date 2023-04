Saksa jaehiid Lidl võitis kaubamärgivaidluse Tesco vastu

Briti jaehiid Tesco, mis on elukalliduse kriisi ajal sattunud oma odavketist rivaali surve alla, teatas, et plaanib kohtuotsuse edasi kaevata.

Kaasus puudutab Tesco kasutatavat logo, millel on kollane ring sinisel taustal, ja mida see kasutab odavamate hindade reklaamimiseks klientidele, kes liituvad selle kliendikaardi programmiga. Logo on kujult ja värvilt sarnane Lidli omale.