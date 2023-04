Ida-Viru turismiklaster: riigi plaanitav käibemaksutõus halvab sektori

Sööt toonitab, et käibemaksu tõus majutussektoris ei puuduta ainult majutust, vaid kogu sektorit: kui turist ei tule, siis jäävad klientidest ilma nii vaatamisväärsused, toitlustus, aktiivseid teenused ning seda üle Eesti. Seetõttu toob plaanitud muudatus klastri vaates lisaks kaasa ka piirkondliku mahajäämuse olulise suurenemise, mis on vastuolus koalitsioonileppe eesmärgiga vähendada piirkondlikku mahajäämust.

«Turismivaldkond on sageli just ääremaal üks väheseid tõsiselt võetavaid tööpakkujaid. Kui linnast saab käia tööl tehases, kaubakeskuses ja mujal, siis maavaldades on turismisektor üks väheseid jätksuutlikke tööandjaid. Põllumajandus automatiseerub kiiresti ja tööjõuvajadus seal pigem väheneb, tööstust ääremaal suures mahus ei arenda, sest selle tööjõuvajadused on suuremad. Jääbki alles turism. Turismisektor on ka üks neist sektoritest, kus noored saavad sageli oma esimese töökogemuse, kuna sisenemisbarjäärid selle valdkonna tööturule on väikesed ja noorte jaoks sobivad,» lisab Sööt.