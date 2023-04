Venemaa juhitud pank lahkub USA sanktsioonide järel Ungarist

«Pank on võtnud ette oma tegevuse ja funktsioonide kolimise peakorterist Ungaris Venemaale,» teatas International Investment Bank (IIB) oma veebilehel.

Läinud nädalal teatas Ungari valitsus, et lahkub pangast. Päev varem oli Washington lisanud panga ja mitu selle töötajat sanktsiooninimekirja.

«USA sanktsioonide tõttu on pank jäänud praegu ilma oma võimest viia läbi finantsoperatsioone,» teatas IIB ja lisas, et lahkub Budapestist, kuna Ungari on oma liikmesuse üles öelnud.