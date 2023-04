Investor Kristjan Liivamägi selgitas, miks Euroopa Keskpank laenuintresse tõstis

«Võiks öelda, et me oleme jõudnud tagasi normaalsusesse. Viimased 10–12 aastat, kus rahal ei olnud hinda ning eestlased ja ka kõik teised mujal Euroopas arvasid, et nii peabki olema ja see on inimõigus – see aeg on möödas,» ütles finantsökonoomika doktor Liivamägi.

Kristjan Liivamägi Foto: Ernst & Young

Ta selgitas, et olukord, kus laenude kodulaenu ja liisingute baasintress euribor oli üle 10 aasta null või negatiivne, on majanduspoliitika seisukohast harukordne.

«Me oleme jõudnud tagasi rahapoliitiliselt normaalsesse olukorda, kus rahal on hind», ütles Liivamäe.

Saksamaa sai tasuta laenu

Liivamäe sõnul oli üle 10 aasta olukord, kus tugeva finantspositsiooniga ettevõtted ja riigid said rahaturgudelt nullintressiga raha laenata. Näiteks Saksamaa riigi võlakirjad olid pikalt nullintressiga. Seega anti kõnealusel juhul Saksamaale tasuta laenu.

Liivamägi selgitas, et Euroopa Keskpangal on kaks eesmärki: inflatsiooni hoidmine kahe protsendi tasemel ja tingimuste loomine majanduskasvuks. Juhul, kui inflatsioon on alla kahe protsendi ja majanduskasvu pole, siis tehakse laenud soodsaks, et tarbimist hoogustada ja majanduskasvu tekitada.

Kui inflatsioon on kõrge ja majandus kasvab, asub keskpank majandust jahutama. See on ka põhjus, miks on Euroopas praegu kõrge inflatsioon, selgitas Liivamägi.