Lennufirmad: inimesed säästavad, kus vähegi saavad, kuid mitte reisides

Viimati tõstis sel aastal juba teist korda teisipäeval oma tuluprognoosi Ühendkuningriigi vedaja EasyJet. Lennufirma ei ennusta mitte ainult reisijate arvu kasvu, vaid väidab ka võidukalt, et inimesed on nõus reiside eest varasemast tunduvalt rohkem raha välja käima.

Lennureisid kallinevad kiiresti

Ka teised Euroopa vedajad on teatanud sarnastest suundumustest ja mitmed lennufirmad on vaatamata kasvavale inflatsioonile ja majanduslanguse murele juba tagasi kasumis. Ryanairi tegevjuht Michael O’Leary on ennustanud, et sel suvel oodatav kuni 15-protsendiline lennupiletihindade tõus ei mõjuta kuidagi broneeringuid. Piletihinnad on aga juba niigi aastavõrdluses 20–30 protsenti kallimad.