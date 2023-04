EL pakub raha Ukraina viljaimpordi mõju leevendamiseks

Brüssel püüab leida lahendust kriitikale, mille on põhjustanud Poola, Ungari ja Slovakkia otsus keelata Ukraina teravilja ja teiste põllumajandustoodete sissevedu, mis on hinnad alla viinud.

See oleks lisaks 56 miljonile eurole, mille Poola, Rumeenia ja Bulgaaria põllumehed said märtsis.

Brüssel on varem öelnud, et Ukraina ekspordi ühepoolne keelustamine liikmesriikides ei ole vastuvõetav, ning juhtinud tähelepanu asjaolule, et kaubanduspoliitika on EL-i vastutusala.