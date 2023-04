Kullaauk: Tallink teenis sõjapõgenike majutuselt kümneid miljoneid eurosid

Mõlema Tallinki lepingu puhul sisaldus hinnas n-ö täismaja rent, sh põgenike majutus ja pesu pesemine, samuti 24/7 inimeste vastuvõtu võimekus ning ruumid nii lastele eakohaseks tegevuseks, nõustamiseks kui infoürituste tegemiseks jne.

«Ainus muutuv kulu, mida me tasume vastavalt sellele, kui palju põgenikke reaalselt laevas majutub, on toitlustus kolm korda päevas,» rääkis Paloots.

Esimese lepinguperioodi jooksul maksis SKA Tallinkile 16 776 106,20 eurot, millest ligi seitse miljonit tuli EL-i vahenditest. Kokku majutati selle aja jooksul laeval 5373 põgenikku, mis teeb ühe inimese majutamise hinnaks 42 eurot ööpäevas.

Teise lepinguga on SKA möödunud aasta 8. detsembrist selle aasta märtsi lõpuni 31.03.2023 maksnud Tallinkile 7 414 399,50 eurot. Lepinguperioodi lõpuni on aga veel üle kahe kuu jäänud ja nii kaua kasvab. Selle aja jooksul on laev majutunud 2524 põgenikku, mis teeb ühe inimesed majutamise hinnaks 38 eurot ööpäevas.

Seega on kokku majutatud laeval Isabelle tänaseni 7897 põgenikku. Nende majutuse eest on tasutud Tallinkile 24 190 505 eurot. Ühe põgeniku kohta teeb see keskmiselt 3070 eurot.

Rahast tähtsam on meie jaoks toetada inimesi iseseisvasse ellu siirdumisel. Liis Paloots

Kuna laeval puudus põgenikel võimalus ise süüa teha, maksis riik ka nende toitlustuse eest. See on seni läinud maksma 5 369 765 eurot. Ehk siis kokku on riik maksnud Tallinkile nii põgenike toitlustuse kui ka majutuse eest ligi 30 miljonit eurot – 29 559 270 eurot.