Fitch: Eesti eelarveplaanid pole võlgade stabiliseerimiseks piisavad

Mitu aastat jooksvate kulutuste kasvu on Eesti eelarvedefitsiiti suurendanud ning halvendanud majandusväljavaadet, teatas Fitch. Rahandusministeeriumi uusimad, 6. aprillil avaldatud eelarveprognoosid, mis sisaldavad 2023. aasta eelarvemeetmeid ja ajakohastatud makromajanduslikke prognoose, viitavad sealjuures eelarvepuudujäägi olulisele suurenemisele järgmise viie aasta jooksul, keskmiselt 4,2 protsendini sisemajanduse koguproduktist (SKP). See on reitinguagentuuri sõnul vastuolus Eesti üldjoontes tasakaalustatud eelarvepositsiooniga pandeemiale eelnenud aastatel.