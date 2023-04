Uuring: lojaalne tarbija on kadumas

Näiteks veebruaris Balti riikides läbi viidud NielsenIQ omnibussi uuring näitab, et pandeemia, sõda Ukrainas ning kõrge inflatsioon on pannud tarbijad oma käitumist muutma: üle poole küsitletutest olid valmis harjumuspärast kauplust välja vahetama, kui mujal on paremad pakkumised. Veel aasta tagasi oli neid pisut üle 20 protsendi. Üle 60 protsendi on valmis muutma ka oma kaubamärgieelistusi, otsides odavamaid alternatiive. Kasvab omamärgitoodete osakaal jaekettide sortimendis, selgus uuringust.

«Üle 90 protsendi Eesti tarbijatest on kinnitanud, et nende ostlemise harjumused ja tarbimine on viimase aastaga muutunud ning 74 protsenti on kinnitanud, et viimase paari aastaga on muutunud ka nende vajadused. Kolmandik tarbijaid on hakanud aastatagusest rohkem aega kulutama, otsides parimaid pakkumisi,» ütles konverentsil Erlend Villems.

Juhul kui hinnad peaksid veel tõusma, siis šokolaadi ja küpsiste ostmise puhul on valmis oma tarbimist vähendama või sellest täiesti loobuma 52 protsenti Eesti tarbijatest, soolaste snäkkide puhul 42 protsenti, jookide puhul 40 protsenti ning värske liha ja kala puhul 39 protsenti. Toodete puhul, millest täielikult loobuda ei saa, on üle 50 protsendi Eesti tarbijatest valmis tegema valiku odavama kaubamärgi kasuks: see puudutab näiteks lemmiklooma toite, pesuvahendeid, majapidamis- ja tualettpaberitooteid.