Äriplaani hukk: tuhandeid eestlasi tabab oodatud rahasaju asemel kahjum

Kes kodus päikesepaneele paigaldada soovib, peab arvestama, et tal on kolm võimalust: elekter ise kohe ära tarbida, see salvestada või siis võrku müüa ning kasumit teenida või vähemasti oma igakuist elektriarvet vähendada. Viimane osutus iseäranis eelmisel aastal suureks peibutajaks, mis pani inimesi massiliselt päikesepaneele tahtma, järjekorrad olid kuudepikkused, inimeste nurin selle üle, et liitumist pole võimalik mõistliku raha eest Elektrilevilt saada, kerkis taevani.