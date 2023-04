Leedu plaanib laupäeval oma elektrisüsteemi eralduskatset

Eesti ja Läti seekordses katses ei osale. Kõigi kolme Balti riigi ühine eralduskatse on plaanis viia läbi hiljemalt 2025. aasta jooksul peale seda, kui Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga sünkroniseerimiseks tehtud investeeringud, uued liinid, sünkroonkompensaatorid, juhtimisseadmed ja muu, on valmis.

«Ühise eralduskatse eesmärk on veenduda kõigi uute Balti elektrisüsteemi lisanduvate seadmete valmisolekus sünkroontööks Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga. Täna on kõigi nende pea 350 miljoni euro väärtuses tehtavate investeeringute teostamine Eestis pooleli ja enne nende lõpule viimist ei näe meie Eesti eralduskatsel sisulist eesmärki. Pole veel midagi testida,» ütles Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

«Kevad on elektri vaatest kahtlemata soodsam aeg – tarbimine on vähenenud ning tootmisvõimsusi on turul piisavalt. Tööd on alustanud Soome Olkiluoto tuumajaama uus reaktor, tänu kevadistele suurvetele jagub Lätis hüdroenergiat ning Eestis on läbi aegade suurimad taastuvenergia tootmismahud, seega ei tohiks elektri kättesaadavusega probleeme tekkida,» ütles Tatar.