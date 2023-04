Riik tahab teha majutusplatvormidel tegutsejate üle järelevalvet

«Näiteks lühiajalise majutuse üüriteenuste valdkonnas, milles teenuste pakkumine majutusplatvormide kaudu on väga levinud, puudub tavapärast riiklikku järelevalvet teostavatel asutustel lühiajalise majutuse pakkujate andmetele ligipääs. Tänane maksukorralduse seadus, mis piiritleb maksusaladust sisaldava teabe avaldamise tingimused, sellist andmete jagamist ei võimalda,» nendib Järvan rahandusministeeriumile saadetud kirjas.

Ministri hinnangul on majutusteenuse osutamise üle järelevalvet teostavatel asutustel praktikas keeruline välja selgitada platvormidel majutusteenust pakkuvad isikud ja sellest tingituna on raskendatud nende tegevuse nõuetele vastavuse kontrollimine. Andmed majutusteenuse pakkuja isiku ja üüritava või renditava kinnisvara aadressi kohta aitaksid asutustel järelevalve teostamist hõlbustada ning tagada valdkondlike nõuete paremat jõustamist.

«Praegu on tihti ainus võimalik viis teenusepakkuja isikut tuvastada läbi päringu välisriigis asuvale platvormile, mida on aga praktiliselt keeruline teostada ning rakendada. Seetõttu, kui majutusteenuse pakkuja isiku ja üüritava või renditava kinnisvara aadressi tuvastamiseks vajalikud andmed on ühel riigiasutusel juba aruandluse raames saadud, oleks mõistlik neid andmeid riigisiseselt vajaduspõhiselt ka jagada, näiteks konkreetse päringu alusel järelevalvemenetlusega seoses,» märkis Järvan.