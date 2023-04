Toiduainetööstuse sektori kasum vähenes kolmandiku võrra

«See on äärmiselt väike. Kõige raskem on olnud lihatööstustel, kes teenisid 2022. aastal 21,66 miljonit eurot kahjumit. Kahjumis olid aasta kokkuvõttes ka pagaritööstused. Ainsatena võivad majandustulemustega rahule jääda joogitootjad,» rääkis Ipits.

«Ma ei arva, et Eesti valitsusel on kusagil tohutud rahasummad toetusmeetmete jagamiseks, aga meie naaberriikide valitsused siiski leidsid vahendeid oma toidutootjate toetamiseks ja see pani meid nendel turgudel tegutsedes ebavõrdsesse olukorda ja ei võimaldanud toidutootjatel eksporditurgudel edukalt tegutseda ega hindu võrreldes tootmise sisendhindadega vajalikul määral tõsta,» selgitas Ipits.