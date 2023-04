Vaata, millised on Tartu hõbedast ja kullast meenemündid

Eesti Panga nõukogu kinnitas hansalinn Tartu hõbedast meenemündi kujunduskonkursi võitjaks Svetlin Georgiev Balezdrovi kavandi «Aken». Võidukavandil on kujutatud akent, millest avaneb vaade Tartu raekojale.

Lisaks on kujunduses kasutatud tüpograafilist lahendust sõnaga «Tartu» ning linna vappi. Teise koha pälvis Riho Luuse kavand «Lodikal» ning kolmanda koha Mait Luidalepa kavand «Kullapalavik».

Hansalinn Tartule pühendatud kuldmeenemündi kujunduskonkursi võitjaks valiti Heino Prunsvelti töö «Ursula». Kuldmündi võidukavandil on jäädvustatud tütarlapse portree, mis on pärit Tartu Jaani kiriku lõunafassaadi kaunistavalt terrakotaskulptuurilt. Eesti üks vanimaid kirikuid, 14. sajandist pärit gooti stiilis Tartu Jaani kirik on oma rohkete terrakotaskulptuuride poolest ainulaadne kogu Euroopas.