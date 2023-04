Hinnad all: kinnisvaraturult leiab juba väga häid investeerimisvõimalusi

«Praegu on väga selgelt ostjate turg. Müüjad on paindlikud ja saavad aru, et poole aasta tagust hinda enam ei saa ja nad tulevad ootustes alla. Järjest rohkem jõuab müüki järelturu kortereid, mille ruutmeetri hind on väga hea. Seda ka investeeringuna ostmiseks,» ütles Vähi.

Tema sõnul võib praeguses turuolukorras teha päris julgeid pakkumisi ja keegi ei solvu, kui näiteks müügihinnast 10 protsenti alla küsida.

«Muidugi peab pakkumine olema põhjendatud, niisama õngitsemine tulemusi ei anna. Raskematel aegadel hakataksegi rohkem nii-öelda flippima ehk ostetakse halvas seisus odavaid kortereid ja tehakse need korda. Kel praegu ostmiseks raha kontol olemas ja intressitõusu pärast muretsema ei pea, see saab kaubelda ja pakkuda ning on tegelikult väga soodsas seisus. Korda tehtud korteri saab siis juba kasumlikult edasi müüa või välja üürida,» selgitas Vähi.

«Valjult välja ei reklaamita, aga soodustus hinnast, parkimiskoht, panipaik või köök on selgelt läbiräägitavad.»

Ta lisas, et kinnisvara hinnalangus tõstab taas investeerimishuvi ja nii Tallinna vanalinnas kui ka kesklinnas on väga mõistliku alghinnaga pakkumisi.

«Valikuid, mida varaga edasi teha, on küll: näiteks muudab taastunud turism lühiajalise rendi jälle tasuvaks. Ka magalakorterite seas on objekte, mille pakkumishind on paarkümmend protsenti langenud ja need on igas turuolukorras likviidsed,» kommenteeris Vähi.

Analüütiku sõnul tasub investeerimiseks vaadata ka Tallinna-lähedastesse asulatesse ja väikelinnadesse, kus on hea taristu.

«Üüritootlus on väiksemas kohas odavama ostuhinna tõttu tihtilugu parem kui Tallinnas. Samuti tasub arvestada piirkonna tulevikku – kindlasti mõjutab turgu üles planeeritav uus tee või parem raudteeühendus,» lisas Vähi.