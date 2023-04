Manchester Unitedi aktsiad kukkusid teate tõttu, et Glazerid võivad müügist loobuda

Manchester Unitedi aktsia langes esmaspäeval 13% pärast seda, kui ilmus teade, et Glazerite perekond on kindel, et nad saavad investeeringu, mis võimaldaks neil jääda Inglise jalgpalliklubi omanikuks. Perekond loodab samuti, et investeering aitab neil järgmise 10 aasta jooksul klubi väärtust kahekordistada, vahendas ESPN allikale viidates.

Inglise jalgpalliklubi aktsia langes 18,91 dollarini, mis on madalaim tase alates novembri lõpust, mil Glazerid hakkasid kaaluma võimalusi, sealhulgas uut investeeringut või 20-kordse Inglismaa meistri võimalikku müüki, mille nad pea 18 aastat tagasi 790 miljoni naela (1,16 miljardi euro) eest ostsid. Väike osa klubi aktsiatest on noteeritud New Yorgi börsil, mille põhjal oli klubi turuväärtus reedese seisuga umbes 3,6 miljardit dollarit.

Sky News teatas laupäeval, et USA erakapitali investeerimisfirma Carlyle Group pidas läbirääkimisi suure investeeringu üle ning see kõik toimub ajal, mil Premier League'is mängiva jalgpalliklubi oksjon on jõudnud lõppfaasi.

Märtsis teatas Reuters, et Katari endise peaministri Jassim bin Jabr Al Thani poeg oli esitanud täiustatud pakkumise klubi ostmiseks. Keemiatootja INEOS asutaja ning ühtlasi ka kõige rikkam britt Jim Ratcliffe esitas veebruaris pakkumise klubi eest.