USA vabariiklaste liider ei tõsta võlapiiri lage ilma kulukärbeteta

New Yorgi börsil peetud kõnes sarjas Kevin McCarthy Joe Bidenit «hoolimatu» kulutamise pärast ja kutsus presidenti aktsepteerima «mõistlikke läbirääkimisi», et jõuda kompromissile üha kerkivama võla haldamise osas, vältides seejuures maksejõuetuks muutumist.

McCarthy lisas, et esindajatekoda võtaks eelnõu vastu lähinädalatel, tõsta laenuvõtmise ülempiiri lage, kuid et sellega kaasneb ka kulutuste kärpimise kava.

Ta ei esitanud üksikasju, ent märkis, et kava ei sisalda kärpeid sotsiaalkindlustuse ja ravikindlustuse Medicare vallas, mis on kaks poliitiliselt tundlikku teemat.

Ekspresident Donald Trumpi lähedane liitlane McCarthy ütles, et Bideni viljeldav poliitika on lisanud triljoneid dollareid võlga riigi eelarvesse. Veelgi enam, McCarthy hinnangul on see kõik põhjustanud inflatsioonikriisi.