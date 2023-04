«See oli seismiline muutus,» kirjutas tehnoloogiaajakirjanik Leander Kahney Tim Cooki elu ja tööd käsitlevas raamatus «Tim Cook. Geenius, kes viis Apple’i järgmisele tasemele» («Tim Cook. The Genius Who Took Apple to the Next level»). Kahney kirjutas, et alates ettevõtte algusest oli isetootmine olnud selle tuumidentiteet. «Jobs (Apple’i kaasasutaja ning pikaaegne tegevjuht Steve Jobs – T. O.) armastas kontrolli nii riist- kui ka tarkvara üle ning Apple’i enda tootmine oli kontrolli säilitamiseks võtmeküsimus,» lisas ta.