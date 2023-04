Rohepööre jätab odavad lennud ajalukku

Lennundussektori netonulli saavutamise kulud 2050. aastaks on hinnanguliselt 820 miljardit eurot, mida lennundussektor ei suuda üksi kanda. Selle tulemuseks on kõrgemad piletihinnad ja vältimatu nõudluse hävitamine, kuna lennuettevõtjad ei saa küsida rohkem, ilma et see rikuks nõudlust.