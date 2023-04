Arco Vara: riik võiks elamuehituse asemel meelitada erainvesteeringuid

ERR kirjutas aprilli alguses, et spetsialistide meelitamiseks Ida-Virumaale plaanitakse Jõhvi ehitada viis kortermaja. Riigi ja nelja Ida-Virumaa omavalitsuse asutatud sihtasutus Ida-Viru Investeeringute Agentuuri tegevjuhi Teet Kuusmiku sõnul on maakonnas puudus kaasaegsetest kortermajadest. Tema sõnul on tegu turutõrkega, sest erasektor ei riski Ida-Virumaale suuri elamuid ehitada.

Jõhvi vallavanem Maris Toomel kinnitas, et kaasaegseid elamuid on Jõhvi vaja. «Viimased 15 aastat pole Jõhvis ehitatud ühtegi nüüdisaegset korterelamut. Ja kohaliku omavalitsuse huvi on see, et kohalik elukeskkond oleks atraktiivne ja läbi selle meelitada siia inimesi: ettevõtjaid, arste, õpetajaid. Nii et loomulikult on see projekt meie jaoks ülioluline,» lausus Toomel ERR-ile.

Eliste aga hoiatab, et riigi sekkumine võib vähendada erasektori huvi regioonis elamufondi renoveerimise vastu. «Kohalik sihtasutus plaanib hakata piirkonda kavandama uusi korterelamuid, et niinimetatud turutõrkeid kvaliteetsete elamispindade pakkumise osas likvideerida, mille juures Skandinaaviamaade eeskujul aga on üldiselt ajalugu kippunud tõestama, et seejärel jääb erasektori poolsete investeeringute maht elamufondi kaasajastamiseks perspektiivis veelgi väiksemaks,» hoiatab Eliste Arco Vara blogis.

Tema sõnul oleks soovituslikum Eestis pigem lahendada madalalt arenenud tehnilise ja sotsiaalse infrastruktuuriga piirkondades varade ja arendusprojektide finantseerimisega seotud turutõrked, vältimaks riigi- ja munitsipaalüksuse tasandil kinnisvaraturule otseselt sekkumist.

«Näiteks Rakvere linna näol on teadupoolest Eestis tegemist ainulaadse piirkonnaga, kus elamufondist osakaaluna on rekonstrueeritud Eestis kõige rohkem korterelamuid, mille juures Kredexi käenduste kasutamise taustal on ka kinnisvarade hinnad kui ka piirkondlike varade atraktiivsus võrreldes teiste väikelinnadega viimastel aastatel tugevalt kasvanud, mis võiks olla omaette eesmärk ka mitmetel teistel Eesti väikelinnadel,» pakkus Eliste.