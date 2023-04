USA on valmis laenama Poolale tuumareaktorite arenduseks miljardeid

Moskva sissetung Ukrainasse on samuti kiirendanud Poola otsinguid aheldada end lahti Vene nafta ja gaasi sõltuvusest.

USA suursaadik Mark Brzezinski rõhutas, et Venemaa agressioon Ukraina vastu kinnistas taas kord vajadust pöörata pilk ohutute ja usaldusväärsete energiaallikate poole.

Poola peaminister Mateusz Morawiecki ütles hiljem ajakirjanikele, et tema riik vajab «odavat, puhast ja usaldusväärset energiaallikat» nagu seda on SMR reaktorid, mis toodavad heitevaba energiat ning on tulevaste aastakümnete peamisi jõude majanduse vedamisel.