Viljatüli Euroopas: Ungari, Poola ja Slovakkia peatasid Ukraina vilja tarned

Ungari ja Poola otsustasid laupäeval peatada Ukraina vilja ning teiste põllumajandustoodete impordi. Esmaspäeval liitus nendega ka Slovakkia. Bloomberg kirjutab, et kolme Ida-Euroopa riigi otsus on taas üks ilmekas kild, mis näitab Euroopa erimeelsusi Ukraina toetamise küsimuses.

Poola ja teised naaberriigid leppisid kokku, et aitavad läbi enda territooriumi Ukraina vilja vedada, sest Venemaa invasioon blokeeris eelmisel aastal viljaveo Musta mere kaudu. Nüüd aga on osa sellest viljast jäänud Ida-Euroopasse. See aga omakorda suurendab pingeid kohalike farmerite seas, sest teravilja hind on eelmise aasta tipust oluliselt langenud.