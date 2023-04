EKP eksperdid: hinnatõusu peamine põhjus peitub ettevõtjate ahnuses

Eurostati statistikast ja Euroopa Keskpanga (EKP) majandusteadlaste arvutustest selgus, et euroala ettevõtted on oma hindu tõstnud ja kasumit suurendanud märkimisväärselt rohkem, kui nende kulud, eriti palgakulud, on kasvanud. Seejuures on ettevõtete kasumid kerkinud kaks korda kiiremini kui palgakulud.