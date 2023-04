Ametiühingud ei taha valitsuse ennaktempos alampalga kergitamist

Vastse koalitsioonilepinguga seab riik muu hulgas eesmärgiks kehtestada avalikus sektoris 2027. aastaks alampalgaks 60 protsenti mediaanpalgast ning saavutada olukord, kus alampalk kasvab keskmisest palgast kiiremini. Selleks loodab uus valitsus maikuus sõlmida ametiühingute ja tööandjatega vastava kolmepoolse hea tahte kokkuleppe.

Eesti Ametiühingute Keskliidu esimehe Jaan-Hendrik Toomeli sõnul pole põhjust senist praktikat muuta.

«Oleme seisukohal, et miinimumpalga kokkuleppimine peab endiselt jääma sotsiaalpartnerite ehk ametiühingute keskliidu ja Eesti Tööandjate Keskliidu vahel sõlmitud kokkuleppeks, mille kinnitab valitsus. Sotsiaalpartnerid on pika aja jooksul tõestanud, et suudavad kokku leppida vastutustundlikult,» ütles Toomel BNSile ja lisas, et kolmikkokkuleppe sõlmimine mõjutab sotsiaaldialoogi, kokku leppimise kultuuri ja kaasamise käekäiku.

Valitsuse seatud miinimumpalga eesmärgi suhtes jäi Toomel kahtlevaks. «Eesmärk liikuda miinimumpalgaga 60 protsenti mediaanpalgast suunas on hea, kuid mõte pole uus, sest seda on eesmärgiks seatud varemgi. Varem pole see majanduse olukorra tõttu õnnestunud ning kahtleme, kas see sellises regulatsioonis ja sõnastuses selgi korral juhtuks,» nentis ta.

Samuti tuli valitsuse algatus Toomelile pigem üllatusena, kuna ükski koalitsiooniparter ametiühingute keskliiduga alampalga teemal täpsemalt ei konsulteerinud.