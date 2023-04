Automüüja: tänased autoostjad peaksid arvestama auto kasutusajaks kolm-neli aastat

«Tänased autoostjad peaksid arvestama auto kasutusajaks kolm-neli aastat,» ütles Varek.

Põhjenduseks toob ta selle, et suure tõenäosusega on just 2028-2030 need aastad, kus mitmed autotootjad tulevad välja uue põlvkonna elektri- või muu süsinikneutraalse tehnoloogiaga, mis on kindlasti kaasaegsem ja soodsam.

Hinnad kasvavad ilma maksudetagi

Uus valitsus on välja hõiganud, et järgmise aasta 1. juulist hakkab kehtima automaks, kuid milline see maksusüsteem saab olema ja mis autosid maksustama hakatakse, on teadmata.

«Isegi ilma maksuta jätkavad autode hinnad tõusu kaheksa-kümme protsenti aastas,» ütles Varek. «See on tingitud toorme ja detailide hinnatõusust, liisinguintressid on kahjuks kõrged ja neid kompenseerivad vaid üksikud autotootjad erikampaaniatega.»

Kuna uute autode hinnatõus jätkub, siis sellega koos kasvavad ka kasutatud autode hinnad. Lühiajaliselt võib ette tulla mõnekuiseid kõikumisi, kuid pikk trend on kindlasti kasvu suunas.

Uued autod lähevad Eestist välja

Täna valitseb autoturul valitseb suhteliselt ettearvamatu olukord. Eestis näitavad automüügi numbrid väikest kasvu, kuid suures osas on see seotud sellega, et sõidujagamisfirmad soetavad autosid, mis seejärel liiguvad Eestist välja. Siiski on märgata, et mõne automargid on müüki kasvatanud, kuna erinevad tarneprobleemid on lahenenud või lahenemas.

«Suures piires peab tänane autoostja arvestama sellega, et populaarsemaid mudeleid ostes tuleb autot oodata kolm kuni kuus kuud,» lausus Varek.