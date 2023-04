Võltskauba ostja toetab teadmatult organiseeritud kuritegevust

Võltskaupa on võimalik ära tunda

«Võltskauba esmane tunnus on, et selle hind on oluliselt odavam kui õigel tootel,» kirjutas Rivera. «Teiseks, kui kaubal pole korrektset pakendit või tootel/pakendil on kirjavigadega kehv tekst, on tõenäoliselt tegu võltsinguga.»