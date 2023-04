Venemaa seisab silmitsi uue EL-i sanktsioonipaketiga

Euroopa Liit kavatseb võtta kasutusele oma 11. sanktsioonipaketi Venemaa vastu, kinnitas ELi finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu volinik Mairead McGuinness neljapäeval CNBC-le.

«Euroopa on kehtestanud 10 sanktsioonipaketti, meil tuleb veel üks pakett,» sõnas McGuinness. «Ärge alahinnake jõupingutusi, mida Venemaa teeb koos oma sõpradega üle maailma, et meie sanktsioonidest mööda hiilida - need mõjutavad Venemaa majandust, need mõjutavad Venemaa sõjamasinat.»

Ta ei täpsustanud, mille vastu uued sanktsioonid on suunatud. Varasemad sanktsioonivoorud olid suunatud Venemaa nafta- ja gaasiekspordile, võtmetehnoloogiatele, valuutareservidele ning samuti teatud üksikisikutele ja ettevõtetele.

Venemaa majandus on nõrgenemas ja sanktsioonid on toiminud, ütles ELi ametnik. Kuid tema sõnul tuleks nüüd keskenduda sanktsioonide täielikule rakendamisele, et Venemaal oleks raskem neist mööda hiilida.

«See, millest Venemaa on ilma jäänud, on nii rahastus kui ka tehnoloogia, et oma sõjamasinat uuesti arendada, ja neil on probleeme lahinguväljal. Me peame tagama, et nad ei leiaks võimalusi meie sanktsioonide vältimiseks,» ütles ta.

«Ma rõhutan korduvalt, et mida sügavamad on meie sanktsioonid, mida suurem on nende mõju, seda rohkem otsib Venemaa neid viise, olgu selleks siis teised riigid või erinevad pangakontod, mille abil neist mööda hiilida,» lisas ta.