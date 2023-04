IEA: naftanõudlus saavutab 2023. aastal uue rekordi, kergitades hindasid

Energiaagentuuri prognoosi kohaselt tõuseb maailma toornafta nõudlus 2023. aastal rekordilise 101,9 miljoni barrelini päevas, mis on 2 miljoni barreli võrra rohkem kui eelmisel aastal, vahendab Reuters.

Samal ajal on ülemaailmne naftavarustus endiselt pinges. OPEC+ teatas selle kuu alguses üllatuslikult tootmise vähendamisest üle miljoni barreli võrra päevas. Venemaa, kes on OPEC+ liige, teatas, et pikendab oma 500 000 barreli suurust päevast kärbet kuni 2023. aasta keskpaigani.