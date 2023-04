Kinnisvaraarendaja: hübriidtöö on kontorite keskkondi muutnud

«Töötaja isikliku ruumi olemasolu on endiselt oluline, aga lisandunud on meeldivaid sotsiaalseid suhteid võimaldavad vabaaja ruumid. Suurenenud on suurte köögialade, raamatukogude, lugemisnurkade, saunade- ja lõõgastumisalade osakaal kontorites. Eelkõige võib seda muutust seostada inimeste koosolemise vajadusega, mida pakub tööealisele elanikkonnale eelkõige töökoht ja kontor,» ütles Mihailov pressiteates.

Ta märkis, et pandeemia ajal joonistusid välja kontoris töötamise selged eelised, mida kodu ei suuda pakkuda. «Kui ühele inimesele pakub kontor vaheldust üksi olemisele, siis teisele jälle võimalust rahus segamatult töötada, aga kõigile pakub see võimalust kolleegidega vahetult suhtlemiseks. Näeme, et kontorites ollakse valdavalt tagasi ja liikumine on taastunud,» rääkis Mihailov ja lisas, et mitmekesistunud töökorraldus on toonud kaasa ka vajaduse ökonoomse ja paindliku kontori järele.