G7 lubab fossiilkütustest kiiremini loobuda, kuid lõpptähtaega ei sea

«Rõhutame oma pühendumust kiirendada üleilmsete jõupingutuste kontekstis fossiilkütustest järkjärgulist loobumist, et saavutada netonull energiasüsteemides hiljemalt 2050. aastaks,» kinnitasid G7 kliimaministrid avalduses.

Sapporos kaks päeva kestnud kõneluste järel lubasid ministrid «kiirendada fossiilkütuste järkjärgulist kasutuselt kõrvaldamist, et saavutada energia süsteemides vähemalt nullmäär hiljemalt 2050. aastaks» ja kutsuda teisi riike üles samade meetmetega ühinema.

G7 liidrid leidsid eelmisel aastal, et Venemaa Ukraina-vastase sõja «erandlikud asjaolud» muutsid gaasiinvesteeringud «ajutise vastusena sobivaks». Seekordne avaldus sisaldab sarnast sõnastust, kuid seab ka selliste investeeringute ümber mitu parameetrit, tõstes esile «esmavajaduse» «gaasinõudluse vähendamiseks».

Kliimavõitlejad seevastu on seisukohal, et ebaselgus saadab vale sõnumi.

Laurie van der Burg organisatsioonist Oil Change International märkis, et teaduse vaatevinklist on täiesti selge, et kui jätta uks lahti investeeringutele uue gaasi või veeldatud maagaasi tarbeks, siis kaldub G7 kõrvale eesmärgist hoida kliimasoojenemist tagasi 1,5 kraadi juures Celsiuse järgi.