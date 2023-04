Roheline Laine: konkurentsis püsimiseks tuleb tegeleda kestlikkusega

Konverentsi avasõnades tõdes ühendasutuse juhatuse esimees Lauri Lugna, et kestlikkus muutub järjest olulisemaks teemaks nii ettevõtete kui eraisikute jaoks ning ühendasutus tuleb siin inimestele appi. «Aitame koduomanikke sel teekonnal läbi elamute renoveerimise toetamise ning ettevõtete suunal soovime samuti stimuleerida seda muutust, mis ettevõtteid ees on ootamas. Selleks on meil juba sel kevadel tulemas uued kestlikkuse teenused ettevõtetele, aga pikemas plaanis soovime oma teenuseid muuta nii, et eelkõige saavad teenust need ettevõtted, kes on kestlikkuse teemad läbi mõelnud,» kommenteeris Lugna pressiteates.

Estanci tegevjuht Priit Heldma rääkis oma ettevõtte näitel kestlikkuse teekonnast. «Kui tavaliselt on tööstuses tegevuskulud 10 protsenti kõikides kuludest, siis meil on see tänu tarkadele investeeringutele kõigest 2 protsenti. Küttearved on meil viis korda väiksemad kui paljudel teistel analoogsetel tööstusettevõtetel. Seetõttu suudame edukalt konkureerida soojemas kliimas, nagu näiteks Hispaanias asuvate konkurentidega,» ütles Heldna.

Paneeldiskussioonis tõdesid Steelmonitori kaasasutaja Andri Väljaots, Tallinna Tehnikaülikooli ringmajanduse tuumiklabori juht Allan Niidu ja Power Algae juhatuse liige ja arendusjuht Liina Joller-Vahter, et kestlikud ärimudelid ei aita meid kliimakriisist välja, aga aitavad meil õiges suunas liikuda. Kindlasti tuleb kestlikkuse suunas liikudes kaasata muutustesse juhtkond, aga samas arvestada ka tarbijate ootustega. Ainult kasuminumbrite fookusesse seadmine on ajale jalgu jäänud ja konkurentsis püsimiseks on hädavajalik integreerida ettevõttesse keskkonna, inimeste ja äri juhtimisega seotud aspekte, leiti arutelul.