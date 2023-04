USA osariik keelab kõigil kodanikel TikToki kasutamise

TikToki pressiesindaja Brooke Oberwetter kinnitas, et nad jätkavad võitlust Montana TikToki kasutajate eest, kelle elatist ja põhiõigusi see «valitsuse jultunud ülevõtmine» ohustab.

Hiina ettevõtte Bytedance poolt hallatavat rakendust kahtlustatakse selles, et see võimaldab Hiina kommunistlikule parteile juurdepääsu kasutajate andmetele. Eksperdid hoiatavad, et Hiina võib seda rakendust kasutada spionaaži või propaganda eesmärgil. Hiina valitsus eitas eelmisel kuul, et Hiina ettevõtteid survestatakse välismaal kogutud kasutajate isikuandmeid üle andma.