Valitsus plaanib suurendada KOV-ide finantsautonoomiat

«Uus valitsus on kokku leppinud, et alates 2025. aastast vaadatakse need protsendid üle. Kui palju laekub edaspidi kohalikule omavalitsusele residendist, ehk inimese, kelle elukoht on registreeritud tollesse omavalitsusse, füüsilise isiku tulumaksust niinimetatud üldistelt tuludelt nagu palk, ja kui palju residendist füüsilise isiku pensionist, seda asutakse alles kokku leppima, kaasates selleks ka kohalikud omavalitsused,» avas Võrklaev valitsuse plaani.

Ta lisas, et põhimõtteline otsus on, et pensionist laekuvat tulumaksu protsenti on kavas suurendada üldistelt tuludelt laekuva tulumaksu laekumise protsendi vähendamise arvelt. «See peaks aitama rohkem just neid omavalitsusi, kus tööealiste elanike arv on vähenenud ning pensioniealiste arv on suurem. Motiveerimaks omavalitsusi tegelema ka töökohtade loomise ja hoidmisega, plaanime tasandusfondi luua täiendava komponendi ka registreeritud töökohtade järgi,» rääkis ta.