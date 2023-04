LUUBI ALL ⟩ Reformierakond tahtnuks veel suuremat käibemaksu tõusu

Uue valitsusliidu pakutud maksumuudatused soodustavad ebavõrdsuse kasvu, sest väiksema sissetuleku saajatele langeb suhteliselt suurem tarbimismaksude tõusu koormus. Peale selle on karm tõsiasi, et maksutõusud ei ole veel lõppenud. Nimelt ütleb Eesti Panga analüüs, et riigieelarve tasakaaluni jõudmiseks praegustest maksutõusudest ei piisa.

Sel nädalal on suhteliselt vähe räägitud keskkonnamaksude tõusust, rohkem on saanud tähelepanu hotellide käibemaksusoodustuse kadu või alkoholiaktsiisi tõus. Tulevane rahandusminister Mart Võrklaev ütles Postimehele, et jäätmetega seotud maksutõusud on üks neid allikaid, kust riigikassa tuge leida loodab. «Tahame panna inimesi rohkem prügi sorteerima,» selgitas Võrklaev.