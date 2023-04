Eesti Gaas laieneb jõuliselt Läti turul

Tehingu lõpuleviimiseks on vajalik Läti konkurentsiameti nõusolek ning Läti valitsuse poolne luba Gaso kui strateegilise ettevõtja omandamiseks, teatas Eesti Gaas.

«Näeme gaasil tulevikku ning teame kuidas seda äri teha ja kasvatada. Loodame, et saame oma kogemusi gaasivõrgu haldajana jagada ning et omanikuvahetus aitab ettevõttel edasi areneda ja Läti gaasitarbijatele parimat teenust pakkuda,» märkis Eesti Gaasi nõukogu esimees Ain Hanschmidt.

Ta tõi välja, et ligi 70 protsenti Eesti Gaasi müügimahtudest tuleb välisturgudelt. «Läti gaasivõrgu omandamine on järjekordne pikk samm Eesti Gaasi kui Läänemere piirkonna energiafirma laienemisel – Läti gaasivõrk on Eesti omast ligi neli korda suurem, kokku ligi 400 000 tarbijaga,» ütles Hanschmidt.