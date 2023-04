Asi sai alguse 2019. aastal, mil muudeti emapalga arvestamise süsteemi. Seni kehtis põhimõte, et arvesse võeti sünnitusele eelnenud 12 kuud, aga kuna see tõi kaasa palkade-tasudega skeemitamisega, muudeti see ära. Nüüd viiakse arvestusperiood lapse sünnist 9 kuud tagasi ning alates sealtmaalt kehtivad arvestusperioodina edasised 12 kuud.