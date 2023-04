Eesti ja Angola tihendavad koostööd digivaldkonnas

«Digiühiskonna ehitamine ja arendamine on aeganõudev ning järjepidev protsess. Eesti on üks arenenumaid ja uuenduslikumaid digiühiskondi maailmas, kuid selleni jõudmine on aastakümnete pikkuse töö vili. Oleme hea meelega valmis kogutud teadmisi, oskusi ja kogemusi jagama, sest digitaalne võimekus on iga riigi sotsiaalses ning majanduslikus arengus võtmetähtsusega,» ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan.

Tema sõnul on kasu sellest vastastikune, sest ka Eestil on teistelt riikidelt palju õppida. Parimate praktikate ja teadmuse vahetamine võimaldab märgata tugevusi ja kitsaskohti, millele enda digitaristu arendamisel tähelepanu pöörata.

«Kaasaegne digiriik tähendab kasutajasõbralikke ja turvalisi digilahendusi, mis lihtsustavad kodanike elu. Rahvusvaheline koostöö aitab selle eesmärgi täitmisele tõhusalt kaasa,» märkis Järvan.

Minister tõi välja, et huvi Eesti digiteekonna vastu püsib globaalselt kõrge. «Valmistab rõõmu, et Angola on viimastel aastatel otsinud aktiivselt võimalusi, kuidas muuta digilahenduste abil riigi toimimine tõhusamaks. Digitaliseerimine jõuab Angolas üha hoogsamalt erinevatesse sektoritesse, mis parendab avalike teenuste osutamist ja sotsiaalset heaolu. Aafrika regioonis tervikuna on tohutu potentsiaal digisiirdeks ja Eestit nähakse eeskujuna,» ütles Järvan.

Ta tõi välja, et iseäranis suurt tähelepanu pälvivad meie digitaalsed valitsemisplatvormid ja digitaalmajanduse tempokas areng. Ministri sõnul on Eesti tugevus era- ja avaliku sektori tihe koostöö. Visiidil Eestisse kohtub Angola delegatsioon mitmete erasektori ekspertidega, kes on aidanud Eesti digiriiki ehitada.

«Ühelt poolt on Eesti ettevõtetel hindamatu kogemus toimivate digilahenduste loomisel, kuid samuti peitub neis teadmus, kuidas viia nende juurutamiseks läbi õiguslikke ja organisatsioonilisi muudatusi. See on tohutu väärtus, mis võimaldab areneda nii siseriiklikult, kui ka teadmisi edukalt eksportida,» ütles Järvan.

Allkirjastatud digikoostöö memorandum aitab avada Eesti ettevõtetele uksi Angola ning laiemalt Aafrika turule sisenemiseks ja loob Eesti ekspertidele võimaluse kaasuda Angola digiriigi arengusse.