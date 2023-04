«Nii hull ei ole kunagi varem olnud». Argentiinlasi räsib meeletu inflatsioon

Arvad, et meie hinnatõus on elu keeruliseks teinud ja kuidagi ei tule ots-otsaga kokku? Argentiinlased on aastakümneid suure hinnatõusuga pidanud hakkama saama ja kurdavad nüüd, et praegune 102,5-protsendiline inflatsioon on hakkamasaamise teinud praktiliselt võimatuks.