Handymanni omanik ostab Koduextra kauplused

Tehingu eesmärgiks on Setu Kapitali äritegevuse arendamine ja läbi laiema valdkonna tegevuse tõhususe saavutamine, selgub koondumise lühikokkuvõttest.

Setu Kapital on Eestis registreeritud äriühing, mille tegevusalaks on ärinõustamine ja muu juhtimisalane nõustamine. Setu Kapitalile kuulub 100-protsendine osalus osaühingus Handymann, mille tootevalikusse kuuluvad auto- ja aiakaubad, kodutehnika, elektri- ja käsitööriistad ning hooajapõhised tooted. Handymannil on Eestis viis kauplust – Tallinnas, Tartus, Pärnus, Võrus ja Viljandis.