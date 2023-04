Kinnisvarafirma: uusarenduses on tehtud vaid marginaalseid allahindlusi

Ta tõdeb, et Arco Vara maaklerite igakuisele statistikale tuginedes on nii ostuhuvi kui pakkumiste suurenemist näha juba veebruarikuu keskpaigast, ent elavnemise fookus on ennekõike järelturul. «Kinnisvaraturg on elavnemas ja ostjad on ostuotsuseid tehes julgemad. Peamine põhjus on müüjate valmisolek hindu langetada. Hindade langus on aga eelkõige järelturu teema, sest arendajad on teinud hindades vaid marginaalseid muudatusi,» nendib Tamm Arco Vara blogis.

Tamme sõnul on uute korterelamute ehituslubade väljastamine küll hüppeliselt kasvanud, kuid kui olemasolev uusarenduste fond on müümata, siis pole tõenäoline, et arendajatel uute elamute ehitamiseks vahendeid jätkub.

Ehituslubasid väljastatakse järjest rohkem

«Ehituslubade mahtu vaadates ilmneb, et möödunud aasta neljandas kvartalis väljastati neid Tallinnas korterite ehitamiseks 1006, mis oli rohkem kui eelmise aasta esimesest kolmanda kvartalini kokku. 126 ühiku osas teavitati, et hakati ehitama – see aga ei tähenda ehitamise algust, vaid registrisse esitamise kannet,» märkis ta.

«Seega, kui arendajad plaanivad enamiku projektidest praegu nii-öelda sahtlisse ehitada, võib see sahtel ühel hetkel täis saada ja kõigi nende arendustega korraga turule tulles võib tekkida uute korterite ülepakkumine,» hoiatab ettevõtte juht.