Absurdi tipp: Eesti Energia võttis klientidelt ettemaksu eest viivist

Väiketootja Joel Sirg avastas juhuslikult oma arvelt anomaalse viivise olukorras, kus ta teadis endal olevat juba aasta aega Eesti Energias kopsaka ettemakse. Andes sellest sotsiaalmeedias teada, selgus, et samasuguseid viiviseid ettemakselt leidsid ka teised väiketootjad.

Eesti Energia Eesti turu juht Dajana Tiitsaar tunnistas energiafirma viga ja ütles, et nad on tuvastanud üksikud juhtumid, kus Eesti Energia väiketootjast klient on saanud arve, millel kajastub viivis.