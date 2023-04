Rahandusministeerium: vahetult enne valimisi oli eelarvepuudujääk üle 140 miljoni

Kohalike omavalitsuste eelarvepuudujääk suurenes aasta jooksul

Kohalike omavalitsuste eelarvepuudujääk ulatus veebruari lõpuks 17 miljoni euroni, mis on 41 miljonit suurem kui 2022. aasta samal ajal. Kuigi kohalikele omavalitsustele edasi suunatava tulumaksu laekumine kasvas 10,7 protsenti, siis tugevast hinnasurvest mõjutatud kulude kasv viis eelarvepositsiooni sügavama puudujäägini.

Riigieelarve kogukulu suurenes veebruaris peamiselt tegevuskulude tõttu

Riigieelarve positsiooni mõjutavad kulud, milleks on kulud ilma välisvahendite ja edasiantava maksutuluta, suurenesid veebruaris 710 miljonilt eurolt 754 miljoni euroni ehk 44 miljonit eurot eelneva aasta veebruariga võrreldes, mis teeb aastaseks kasvutempoks 6,2 protsenti. Riigieelarve positsiooni mõjutavad kulud suurenesid veebruaris peamiselt seetõttu, et kasvasid sotsiaaltoetused ja kodumaistest vahenditest tegevuskulude, milleks on tööjõu- ja majandamiskulud, finantseerimine.