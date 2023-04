McDonald’s palkab Eestis juurde 115 töötajat

«Pandeemia, hübriid-töö, aga ka globaalsete, majanduslike ja poliitiliste muutuste tõttu on tööotsija nõudmised töökohale oluliselt muutunud. Tasuv sissetulek on iseenesestmõistetavalt endiselt oluline tegur, aga selle kõrval hinnatakse aina enam ka ettevõtte üldist visiooni, väärtusi, sisekultuuri ja töökeskkonda. Hooliv ja toetav suhe tööandja ja töötaja vahel on hea töökoha lahutamatu osa,» ütles McDonald's Baltikumi personali- ja koolitusdirektor Anastasija Zubov.

Uuring: töötajad hindavad paindliku graafikut ja head töökeskonda

Ärinõustamisettevõtte PricewaterhouseCoopers (PwC) viis läbi uuringu, mille eesmärk oli välja selgitada töötajate vajadused ja soovid. Uuring näitas, et hea töökeskkond on Eestis väga oluline kõigi vanuserühmade jaoks, kuid eriti tähtsaks peavad seda noored: 18–25-aastaste hulgas hindas seda oluliseks ligi 80 protsenti vastanutest. 26–29-aastastest vastanutest peab töökeskkonda oluliseks 70 protsenti ning 46–55-aastastest vastanutest hindasid seda oluliseks kõik.

Töökoha puhul on määravaks teguriks ka paindlik töögraafik. Eestis on see eriti oluline 36-45-aastastele (82 protsendile väga oluline) ja 18-25-aastastele (väga oluline rohkem kui 67%-le vastanutest). Samuti pidasid eestlased oluliseks karjääriarengut, mis oli oluline faktor kõigis vanuserühmades, kuid eriti oluline on see 36–45-aastaste (59%), 30–35-aastaste (53%), aga ka 46–55-aastaste (67%) vastajate jaoks.