Air Baltic teenindas märtsis mullusest 35 protsenti rohkem reisijaid

Eelmise kuu jooksul on lennufirma teostanud Eestis 512 lendu, mis on protsendi jagu rohkem kui aasta tagasi. Vaatamata sellele, et lendude arv on kasvanud vaid ühe protsendi võrra, on reisijate arvu suurenemine olnud muljetavaldav, märkis lennufirma.